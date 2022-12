Guerre en Ukraine : La «neutralité ne signifie pas être indifférent aux défis du monde»

«C’est une décision que la Suisse doit prendre mais, pour moi, il est important que vous compreniez qu’il y a un besoin urgent de munitions, en particulier de munitions aériennes, comme celles que la Suisse produit. Chaque jour, des personnes meurent parce qu’elles sont incapables d’abattre les drones et les missiles russes. Votre aide – des munitions suisses – permettrait de protéger la population ukrainienne de la «guerre brutale» de la Russie», déclare-t-il.

Quant à savoir si cette question des armes pourrait être un frein à une collaboration plus étroite entre la Suisse et l’OTAN, Jens Stoltenberg se veut rassurant. «Nous sommes prêts, si la Suisse le souhaite, à faire plus. Bien sûr, le respect total de la neutralité est votre décision. Mais mon idée de neutralité ne signifie pas que vous deviez être indifférents aux défis que nous voyons dans le monde», affirme-t-il.