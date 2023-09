La Neuveville: Fête du vin, jeunes privés d’afterparty

La Fête du vin à La Neuveville (BE), c’est bien sûr des crus à déguster. Mais c’est aussi des stands, des spécialités culinaires, des concerts, des cortèges, des chars ou encore une fête foraine. La manifestation, qui s’est tenue le week-end dernier, se termine traditionnellement par une afterparty au bord de la plage. Les commerçants y déposent les bouteilles déjà ouvertes et les restes de nourriture pour que les plus courageux puissent poursuivre les festivités jusqu’au petit matin. Mais ce dimanche, la police a interrompu ce rassemblement.

Remontés, entre 300 et 400 fêtards ont décidé de manifester aussi bruyamment que possible leur mécontentement, à l’aide de cris, de tam-tams, de tambours et de chants de protestations, explique «Le Journal du Jura». «La Municipalité ne veut pas qu’on se réunisse au bord du lac, comme on le fait toutes les années, alors on va faire le bordel en vieille ville et on verra ce qu’elle préfère», clamaient plusieurs manifestants. Les policiers ont laissé faire, tout en restant présents, et en intervenant ponctuellement. Pour finir, peu après minuit, la foule s’est dispersée d’elle-même.