Football – La «Next Gen» de la Suisse va faire peur à beaucoup de monde

Il y avait le grand-père, voici le grand frère

Assistant de Köbi Kuhn de 2001 à 2008, puis d’Ottmar Hitzfeld de 2008 à 2014, Michel Pont ne tarit pas d’éloges sur le travail de Murat Yakin, ses décisions et son influence sur ses joueurs. «Il me plaît. Il a des choix résolument offensifs. On peut les trouver osés, mais ils ont le mérite d’être clairs et précis. Murat, c’est un instinctif, un peu comme Köbi. Il sent les choses, il sent les joueurs aussi. Et le message passe, tant sa complicité avec ses joueurs est grande. En fait, Murat est un peu le grand frère de ses joueurs, alors que Köbi avait plutôt un rôle de grand-père, ce qui peut s’expliquer par la différence de génération. Mais la conséquence sur le terrain est la même. À ce titre, la deuxième période de la Suisse contre la Bulgarie est un modèle du genre. À la mi-temps, nous étions tous à nous dire: «Aïe, ça va être dur.» D’autant que nous étions à la merci d’un but italien à Belfast. Mais les joueurs sont revenus sur le terrain avec une «niaque» pas possible, et ils ont su faire la différence. C’était juste dingue! Et le mérite en revient certainement – aussi – à Murat Yakin.» / RTY