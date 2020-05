Couac de la NFL

La NFL envoie Colin Kaepernick à la retraite

L’ancien quarterback de San Francisco, à la recherche d’une équipe, a été classé comme «retraité» par le site internet de la Ligue.

Colin Kaepernick (32 ans) n’a plus rejoué en NFL depuis son départ de San Francisco en 2016, mais il reste un joueur libre.

Politiquement engagé, Colin Kaepernick n’en est pas à ses premiers démêlés avec la Ligue. En 2017, il était en effet allé en justice contre celle-ci, estimant qu’on l’empêchait de signer un nouveau contrat après son départ de San Francisco l’année précédente suite à un mouvement de contestation qu’il avait lancé pour protester contre les violences policières à l’encontre des minorités et la condition des Noirs aux Etats-Unis en général.

Les foudres de Trump

Suivi très vite par de nombreux autres joueurs, Colin Kaepernick avait décidé de manifester avant chaque rencontre en mettant un genou à terre au moment de l’hymne national. Un geste qui lui a valu notamment des critiques de la Ligue et les foudres de Donald Trump. Mais, en 2019, une médiation a penché en faveur de Kaepernick, donnant raison à son action en justice contre la NFL et imposant un accord, confidentiel, entre les deux partis.

Quarterback de talent, Colin Kaepernick a disputé six saisons sous le maillot des 49ers. Il y a lancé pour 12’271 yards et 72 touchdowns, et a emmené l’équipe californienne au Super Bowl 2013 (défaite 34-31 contre les Baltimore Ravens). Ce samedi, sa petite amie Nessa Diab a publié un message sur Twitter pour remercier tous ceux qui avaient réagi à l’annonce erronée de la NFL.