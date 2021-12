Hockey sur glace : La NHL s’explique concernant l’absence de ses joueurs aux Jeux

La Ligue nord-américaine a confirmé par communiqué l’annonce tombée mardi. Gary Bettman, son boss, fait part de ses raisons et de ses regrets.

«Malheureusement, à la suite des profonds remaniements du calendrier de la saison régulière du championnat NHL à cause des événements récents liés au Covid avec 50 matches déjà reportés, la participation aux Jeux olympiques n’est plus possible, a expliqué le patron de la NHL, Gary Bettman, dans un communiqué. Notre priorité est et doit rester de mener à bien notre saison régulière et les play-offs de la meilleure des façons. C’est pourquoi nous allons utiliser le créneau du 6 au 22 février dévolu initialement à la participation aux Jeux olympiques pour reprogrammer les matches qui ont été reportés ou qui vont l’être», a-t-il poursuivi.