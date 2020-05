Hockey sur glace

La NHL vend des masques de protection

La Ligue commercialise des masques aux couleurs des 31 équipes.

Après la NBA et la WNBA – les deux ligues professionnelles de basketball masculin et féminin -, la NHL a commercialisé des masques de protection aux couleurs des 31 équipes de la Ligue. Les profits générés par les ventes seront reversés à des fonds dédiés pour la lutte contre le Covid-19.

«Notre priorité numéro un est la santé, le bien-être et la sécurité de nos fans et des communautés partout à travers le Canada, les États-Unis et le monde», a déclaré Kim Davis, vice-présidente exécutive de l'impact social, des initiatives de croissance et des affaires législatives de la NHL.