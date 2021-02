La niacinamide, c’est-à-dire la vitamine B3, assure un teint uniforme et éclatant. Ses propriétés antibiotiques aident à lutter contre les boutons et les points noirs. Cet acide régule la production de sébum et protège la peau de la pollution de l’air. Mais, en fait, qu'est-ce que la vitamine B3 et comment utilise-t-on cet actif? Nos explications.

De quoi s’agit-il?

La niacinamide est présente dans l’alimentation (levure, poissons, viandes blanches). Elle est naturellement synthétisée par le corps humain qui l’emploie pour le bon fonctionnement du cerveau, du pancréas et des articulations. Pour renforcer son action sur la peau, les fabricants de cosmétiques l’utilisent dans leurs produits pour une application topique. Ainsi, elle affine et réduit les pores dilatés, lisse les ridules, améliore l’éclat, redonne son et renforce la barrière cutanée. La vitamine B3 protège également contre les agressions extérieures que sont, par exemple, la pollution urbaine et les particules fines des bougies parfumées.

Quels sont ses bienfaits?

La niacinamide convient à tous les types de peau. Son usage peut être combiné à d’autres actifs tels que le rétinol, les peptides, l’acide hyaluronique, les AHA, le BHA, la vitamine C et toutes sortes d’antioxydants. Elle convient aux peaux sensibles parce qu’elle favorise le renouvellement cellulaire sans irriter l’épiderme. La vitamine B3 empêche le dessèchement cutané en stimulant la production naturelle de céramides. Un autre avantage: elle stimule la formation de collagène et agit donc contre les ridules.

Peace Booster, de la ligne Cell Shock Age Intelligence, contient 5% de niacinamide. Swiss Line by Dermalab. DR Vitamin B3 Pure Serum, Apot.Care. Disponible chez Globus et Douglas. DR Soin visage Niacinamide 10% + Zinc 1%, The Ordinary. Disponible chez Douglas DR

Comment l’utiliser?