États-Unis

La nièce de Trump balance dans un livre explosif

Dans un brûlot à paraître en août, Mary Trump raconte des anecdotes «salaces» sur son oncle et révèle qu’elle a été la source du «New York Times» pour son enquête accablante sur l’évasion fiscale du milliardaire.

Déjà en sérieuse perte de vitesse à cinq mois de l’élection présidentielle, Donald Trump se serait sans doute bien passé de cette contrariété supplémentaire. Selon le site The Daily Beast , sa nièce Mary s’apprête à publier un livre explosif et particulièrement peu flatteur à son sujet. La sortie de ce brûlot est prévue pour le mois d’août, quelques semaines avant la Convention républicaine.

Intitulé «Too Much and Never Enough» (Trop et jamais assez), le livre de Mary Trump contient des histoires «salaces» sur le président des États-Unis. L’autrice y a intégré les confidences «intimes et accablantes» de Maryanne Trump Barry à propos de son frère Donald. La nièce du milliardaire évoque également l’alcoolisme de son propre père, Fred Trump Jr, décédé d’une crise cardiaque en 1981.