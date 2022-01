Météo en Suisse - La Niña en partie responsable de cette première partie d’hiver

Neige fraîche et températures de saison

Si le temps aura été clément jeudi, deux fronts faiblement actifs devraient traverser la Suisse vendredi et des chutes de neige ne seront pas à exclure jusqu’en plaine. Une nouvelle perturbation est attendue pour le week-end. La limite des chutes de neige devrait temporairement passer au-dessus de 1000 m samedi avant de redescendre entre 500 et 800 m dimanche. La semaine prochaine, des conditions plus anticycloniques pourraient faire leur retour de l’Europe de l’Ouest, mais la position exacte de cet anticyclone reste à confirmer. Selon son emplacement, les températures pourraient rester fraîches ou alors repartir à la hausse. Une chose est sûre: elles n’atteindront pas le niveau de début janvier. Selon MétéoSuisse, cette situation anticyclonique correspond aux tendances saisonnières et à ce que l’on peut attendre de l’influence de La Niña sur l'Ouest du Vieux Continent.