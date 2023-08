La Nintendo Switch 2 devrait arriver en 2024

La Nintendo Switch préparerait son départ à la retraite l’année prochaine. Écoulée à plus de 125 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement en mars 2017, elle devrait laisser la place à un appareil de nouvelle génération l’année prochaine, d’après des divulgations d’informations rapportées par VGC. Selon le site spécialisé, qui cite plusieurs sources, la Nintendo Switch 2 devrait arriver au second semestre 2024. Nintendo souhaiterait disposer de stocks suffisants pour répondre à la demande et éviter le type de pénurie qui a affecté le lancement de la PlayStation 5 et des Xbox Series X/S.