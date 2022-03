Retrait du marché – La Nissan GT-R, trop polluante au niveau sonore pour l’Europe

La nouvelle fait l’effet d’un coup de massue sur les fans de voitures: Nissan retire la GT-R du marché. La supercar japonaise ne sera du moins plus proposée sur le continent européen. La future réglementation en matière d’émissions sonores est la raison invoquée par Nissan qui estime manifestement qu’il n’est pas rentable d’adapter la GT-R aux normes européennes strictes. D’autant plus que les clients manifestent un intérêt bien trop faible. En effet, l’année dernière, seuls quatre exemplaires du modèle ont été vendus en Suisse, contre 38 cinq ans plus tôt. C’en est donc fini du véhicule d’importation.