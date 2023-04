France: La noce vire au pugilat, la mariée frôle la mort

Ils garderont un souvenir impérissable de leur mariage, mais pas pour les bonnes raisons. Le week-end dernier, un couple devait célébrer son union dans la joie et la bonne humeur, à Pont-l’Évêque. À la mairie de Genvry, tout s’est passé comme sur des roulettes: «Il y avait beaucoup de gaieté. Même à l’extérieur lorsque tout le monde est sorti. Les gens sont restés une trentaine de minutes et ont continué à discuter dans la bonne humeur. C’était la fête», raconte au «Parisien» le maire, Claude Peleman.

Une quarantaine de personnes a ensuite pris la direction de Pont-l’Évêque, quelques kilomètres plus loin. À la salle des fêtes, un ami du marié a commencé à se faire remarquer de par son comportement déplacé. Alcoolisé, l’individu de 22 ans s’est mis à importuner certaines invitées, et l’ambiance a rapidement tourné au vinaigre. Les gendarmes ont été appelés une première fois pour calmer les esprits. L’un d’entre eux évoque des «altercations physiques et verbales» et explique que les mariés n’ont pas tout dit sur ce qui s’était réellement passé.