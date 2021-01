Etats-Unis : La nomination d’Antony Blinken confirmée par le Congrès

Le nouveau secrétaire d’Etat américain a dépassé la majorité de 51 sénateurs nécessaires au Congrès, y compris avec de nombreuses voix républicaines, pour être confirmé.

Le Sénat des Etats-Unis a confirmé mardi à une large majorité la nomination d’Antony Blinken comme chef de la diplomatie américaine, six jours après l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche.

Le nouveau secrétaire d’Etat a obtenu 78 voix en sa faveur, contre 22, soit une majorité beaucoup plus confortable que ses prédécesseurs républicains Rex Tillerson et Mike Pompeo (confirmés avec respectivement 56 et 57 voix favorables). De nombreux républicains ont donc voté en faveur d’Antony Blinken.