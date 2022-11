France : La nomination de Castex à la RATP sur de bons rails

«L’urgence absolue»

La première difficulté, «l’urgence absolue», «c’est celle de la continuité et de la qualité du service», a-t-il reconnu. La faute à une pénurie de conducteurs due à des difficultés de recrutement et à un fort absentéisme. Il se donne trois semaines pour établir un «diagnostic partagé» et «trouver des outils supplémentaires» pour rétablir la situation, avec un «enjeu de qualité de vie au travail».

Parler à Christophe Béchu

Parmi les «difficultés» qui attendent le futur PDG de la RATP, proposé par Emmanuel Macron, Jean Castex a aussi cité l’envolée de la facture d’électricité, qui devrait passer de 210 millions d’euros l’an dernier à environ 265 millions cette année et atteindre entre 480 et 550 millions l’an prochain. «Il va falloir voir (…) quelles solutions peuvent être trouvées avec IDFM et avec l’État», a-t-il noté.

«La diversification des activités est importante

Jean Castex, qui est depuis le 18 août président de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit), souhaite «se rendre utile pour la Nation». «Je ne cherche pas à être recasé. (…) Quand on veut recaser des amis, c’est plutôt dans des sinécures. Je ne suis pas certain que ce soit le cas», a-t-il lancé, rappelant qu’il est passionné de transports et qu’il avait été, en 2019, candidat pour diriger la SNCF. «Les défis ne manquent pas et ça me motive beaucoup.» Et s’il ne veut plus faire de politique, Jean Castex a insisté sur la nécessité d’investir dans les transports publics.