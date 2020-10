Suisse : La nomination de Livia Leu saluée mais aussi remplie d’attentes

L’ensemble des partis a salué la nomination de Livia Leu Agosti au poste de secrétaire d’Etat en charge des négociations avec l’Union européenne (UE) mais chacun pour des raisons différentes.

Le PLR, l’UDC et le PDC saluent la nomination de Livia Leu Agosti au poste de secrétaire d’Etat en charge des négociations avec l’Union européenne (UE) sur l’accord-cadre. Le PS et l’USS espèrent que cette nomination mènera à une meilleure prise en compte de leurs positions. Les Verts attendent une prise de position claire du Conseil fédéral.

En tant qu’ancienne déléguée aux accords commerciaux, Livia Leu Agosti a «une excellente compréhension des besoins économiques de la Suisse», souligne le PLR dans son communiqué. Sur le fond, le parti analysera et évaluera l’accord-cadre dans son ensemble une fois que les éléments encore en suspens – concernant la directive relative aux droits des citoyens de l’Union, les mesures d’accompagnement et la clause guillotine – auront été clarifiés, a-t-il fait savoir.

Situation de blocage

Cette directive doit être réglementée à part, selon Charles Juillard, vice-président du PDC et conseiller aux Etats (JU). Il ajoute que les mesures d’accompagnement relèvent du droit national et n’ont pas leur place dans l’accord-cadre. Et de souligner encore que le peuple n’accepterait jamais que la démocratie directe soit sapée par une adoption automatique du droit communautaire.