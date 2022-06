Suisse : La non-association à Horizon Europe se fait déjà ressentir

La non-association touche surtout «les possibilités d’encouragement et l’intégration dans les réseaux internationaux», dévoile une enquête du SEFRI.

Depuis l’abandon de l’accord-cadre, la Suisse est considérée comme un pays tiers non associé pour accéder au paquet 2021-2027 du programme-cadre de recherche et d’innovation de l’Union européenne Horizon Europe. Le Secrétariat d’État à la formation, à la rechercher et à l’innovation (SEFRI) a réalisé une enquête auprès de chercheurs, d’entreprises et d’institutions concernés en Suisse (voir encadré). Les résultats montrent que, dans la plupart des cas, la situation s’est détériorée par rapport à la période d’association.