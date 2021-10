Avions de combat : La Norvège a aussi choisi le F-35, et son budget inquiète jusqu’en Suisse

Le pays scandinave a calculé des coûts d’exploitation bien supérieurs à ceux que la Suisse a prévus. Certains craignent que la facture ne s’alourdisse ici aussi.

U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham

La Norvège a acheté 52 avions de combat F-35, dont la moitié sont déjà en service. Dans son budget, elle a calculé l’équivalent de 9,9 milliards de francs ainsi que 25 milliards pour les coûts d’exploitation sur la durée de vie de 30 ans des appareils. Or, comme l’a constaté la « SonntagsZeitung », la Suisse a devisé ses coûts à 5 milliards pour l’achat et 9,4 milliards pour l’exploitation. Calculez le ratio: soit la Suisse sous-estime ses coûts (ratio d’environ 2 francs de coût d’exploitation sur 1 francs de coût d’achat), soit la Norvège paie bien trop (ratio: 2,5).

De quoi donner un argument financier de plus au comité qui a lancé l’initiative populaire qui vise à empêcher l’achat des F-35: la Suisse a-t-elle sous-estimé les coûts totaux qu’elle aura à charge? D’après le journal alémanique, quelque 40’000 signatures auraient déjà été récoltées pour contrer l’achat.

Le Département de la défense, lui, rejette la comparaison entre la Suisse et la Norvège: «Il n’est pas clair quels coûts sont inclus, ou non, dans chacun des cas», dit-il, rappelant que, parmi l’appel d’offres, l’avion américain était celui qui avait obtenu les meilleurs résultats, à la fois en matière d’efficacité et de coûts.