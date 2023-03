Ski alpin: La Norvège coiffe la Suisse en finale du Team Event

La Suisse s’est inclinée en finale, vendredi à Soldeu. AFP

La rivalité alpine entre la Suisse et la Norvège est partout, et même au Team Event. Les skieurs des deux pays se sont retrouvés en finale de l’épreuve, vendredi à Soldeu. Les Vikings se sont imposés en finale (2-2), devant une équipe helvétique sans ses grandes stars – comme à l’accoutumée pour ce type de format.

Côté Suisse, Camille Rast a été la première à s’élancer mais son bon chrono a largement été battu par l’efficace Thea Louise Stjernesund, plus rapide de 52 centièmes. Livio Simonet a ensuite égalisé face à Rasmus Windingstad (+0’’37), avant qu’Andrea Ellenberger ne devance Maria Therese Tviberg (+0’’33). Timon Haugan a par contre battu Semyel Bissig, et l’écart global entre les deux équipes a permis à la Norvège de l’emporter.

L’Autriche a décroché la troisième place grâce à sa victoire (4-0) face à l’Allemagne lors de la petite finale. Elle complète donc le podium.

Peu de participants

Deux nations, la Suisse et l’Autriche, étaient directement qualifiées pour les demi-finales de l’épreuve. À ce stade de la compétition, la Suisse était parvenue à battre l’Allemagne. Livio Simonet et Andrea Ellenberger ont remporté leur course tandis que Camille Rast a accusé sept centièmes de retard sur Lena Dürr, qui a bien mieux soigné la fin de parcours. Linus Strasser a lui aussi triomphé d’un Suisse puisqu’il s’est imposé face à Semyel Bissig, mais l’écart de temps entre les athlètes des deux nations a tourné en défaveur des Allemands.

Seulement quatre autres pays ont pris part à la course, et sont donc passés par des confrontations directes en espérant progresser jusqu’en finale. L’Allemagne de Lena Dürr a ainsi vaincu l’Italie de Marta Bassino et Federica Brignone. La Norvège a facilement dominé les skieurs d’Andorre, leur infligeant un sec 4-0.