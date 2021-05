Saut à skis : La Norvège devient la première équipe unisexe

La Fédération norvégienne a annoncé la fusion de ses équipes nationales féminine et masculine.

Cette nouvelle équipe nationale mixte sera plus resserrée avec 12 athlètes, sept hommes et cinq femmes, dont les stars masculines Halvor Egner Granerud et Robert Johansson et féminines Maren Lundby et Silje Opseth.