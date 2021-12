Partage de données : La Norvège inflige une amende record à l’appli Grindr

Mercredi, la justice norvégienne a condamné une application de rencontres pour avoir transmis des données en vue de marketing ciblé.

Grindr se présente comme «le plus grand réseau mondial de rencontres pour les personnes gays, bi, trans et queer».

La Norvège a annoncé mercredi avoir infligé une amende de 65 millions de couronnes (quelque 6,56 millions de francs), la plus grosse jamais donnée dans le pays pour ce genre d’affaires, à l’application de rencontres Grindr pour partage illégal des données.

«Le plus grand réseau mondial»

Grindr, qui se présente comme «le plus grand réseau mondial de rencontres pour les personnes gays, bi, trans et queer», est accusée d’avoir partagé avec des annonceurs les coordonnées GPS, des éléments du profil de ses utilisateurs (âge, sexe…) et le fait même qu’ils utilisent l’appli, donnant ainsi des indications sur leurs préférences sexuelles.