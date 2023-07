Coupe du monde: La Norvège jouera son destin sans Ada Hegerberg

Caroline Graham Hansen de retour?

La Norvège, titrée en 1995, est donc l'obligation de battre les Philippines, si possible sur un large score, pour éviter une élimination dès le premier tour. «Nous devons aller sur le terrain et attaquer. Nous sommes tournées vers l'offensive. Nous avons été un peu meilleures contre la Suisse et nous devons l'être encore plus demain (ndlr: dimanche)», a estimé Riise.