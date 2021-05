Coronavirus : La Norvège pourrait renoncer aux vaccins d’AstraZeneca et Johnson & Johnson

Des experts norvégiens appellent à ne pas utiliser les vaccins anti-Covid d’AstraZeneca et Johnson & Johnson, à cause d’effets secondaires graves. Oslo doit encore se prononcer.

Un comité d’experts mis en place par le gouvernement norvégien pour se prononcer sur les vaccins anti-Covid d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson a préconisé, lundi, de renoncer à ces sérums. Son argument? Des risques d’effets secondaires extrêmement rares, mais graves.

«Nous ne recommandons pas l’emploi des vaccins à vecteur adénoviral dans le programme national de vaccination», a déclaré le chef du comité, Lars Vorland, en remettant son rapport. «C’est bien sûr à cause des effets secondaires graves» observés chez une infime partie des personnes qui ont reçu une injection avec ces vaccins, a ajouté le médecin.

Vaccin suspendu à la mi-mars

La Norvège avait suspendu l’utilisation du vaccin anti-Covid d’AstraZeneca le 11 mars, le temps d’étudier plus précisément ses effets secondaires, rares mais potentiellement graves. Le 15 avril, alors que les autorités sanitaires norvégiennes préconisaient de renoncer au sérum du laboratoire anglo-suédois, le gouvernement avait choisi de se donner plus de temps en créant un comité d’experts chargé d’examiner les risques liés aux vaccins d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson, qui utilise la même technologie de l’adénovirus.