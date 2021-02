Vetle Christiansen, Johannes Boe, Tarjei Boe et Sturla Holm Laegreid fêtent leur victoire.

La Norvège a été sacrée championne du monde du relais hommes et du relais dames aux Mondiaux. Le quatuor masculin (Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Boe, Vetle Christiansen) a devancé la Suède ( +33”1 ) et la Russie ( +50”9 ) pour offrir une sixième médaille d’or à son pays depuis le début de la compétition.

La Suisse hors du top 10

La Suisse, emmenée par Niklas Hartweg, Benjamin Weger, Jeremy Finello et Serafin Wiestner, a de son côté , terminé hors du top 10 (11e, +2’48”3).

Le bilan n’est pas plus honorable chez les dames. Les Suissesses n’ ont pas eu voix au chapitre lors du 4 x 6 km : l es sœurs Aita, Selina et Elisa Gasparin, de même que Lena Häcki, ont effectué trop d'erreurs au tir pour espérer mieux qu ’ une douzième place, à 4 ’ 00 ’’ 7 du relais norvégien, sacré champion du monde avec 8’ ’ 8 d ’ avance sur l ’ Allemagne et 9’ ’ 2 sur l ’ Ukraine.