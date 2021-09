Élections : La Norvège s’achemine vers l’alternance politique

Lundi, la Norvège devrait voir son gouvernement basculer. Le Parti conservateur de la première ministre Erna Solberg céderait la place à une coalition rouge et verte.

Lutter contre les inégalités

Ancien ministre de Jens Stoltenberg - l’actuel secrétaire général de l’Otan -, Jonas Gahr. Støre a axé sa campagne sur la lutte contre les inégalités, contre la centralisation et pour une politique climatique «juste». «Après huit ans de politique de droite, les inégalités ont augmenté en Norvège, nous sommes loin d’avoir fait assez dans la transition climatique et notre État-providence a dans bien des domaines été rogné, privatisé ou morcelé», a déclaré ce millionnaire de 61 ans.

Quelle majorité?

La principale inconnue réside dans leur capacité à obtenir une majorité parlementaire, ou s’ils dépendront du soutien des communistes de Rødt ou des écologistes de MDG, voire des deux, ce qui compliquerait des tractations qui s’annoncent déjà longues et difficiles. Face à l’urgence climatique, MDG réclame la fin immédiate de la prospection pétrolière et l’arrêt de la production en 2035, un ultimatum rejeté par Jonas Gahr Støre, qui dit vouloir lutter contre le réchauffement sans menacer les emplois.

Plus gros producteur d’hydrocarbures d’Europe de l’Ouest, la Norvège doit sa prospérité à l’or noir, qui lui a permis de constituer le plus gros fonds souverain au monde. «Le climat et l’environnement seront un sujet majeur, peut-être la question-clé quand il s’agira de former un gouvernement après les élections, car ce sera difficile pour les différents partis de se mettre d’accord», explique Johannes Bergh.