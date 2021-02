Biathlon : La Norvège seule contre tous?

Qui pour contester l’hégémonie de la Norvège? Implacable cette saison, l’armada nordique, emmenée par Johannes Boe, fait figure d’épouvantail avant le début des Mondiaux de biathlon, mercredi à Pokljuka (Sln).

Le départ à la retraite du Français Martin Fourcade, l’homme qui a régné sur la discipline de 2012 à 2018, a laissé un grand vide dans lequel les Scandinaves se sont allégrement engouffrés. On connaissait déjà Johannes Boe, le successeur du roi Fourcade depuis deux ans. Mais désormais le rouquin de 27 ans n’est plus seul.

Avec Sturla Holm Laegreid (23 ans, 4 victoires) et Johannes Dale (23 ans), deux nouvelles têtes ont soudainement émergé, rendant la domination norvégienne encore plus écrasante. Résultat, sur les quinze courses de Coupe du monde disputées cet hiver, onze sont revenues aux coéquipiers de Boe, qui occupent ainsi les quatre premières places du classement général. De quoi ne laisser que des miettes aux autres équipes et leur faire craindre le pire pour ces Championnats du monde.

«C’est la nation à battre, mais ils ne sont pas imbattables», relativise toutefois le N.1 français Quentin Fillon-Maillet, premier non-Norvégien dans la course au gros globe de cristal (5e) et qui n’oublie pas les deux succès d’affilée des Bleus lors des deux derniers relais avant les Mondiaux.

Dix Suisses de la partie

Du côté suisse, 10 biathlètes, 5 femmes et 5 hommes, ont été sélectionnés par Swiss-Sk i . Du côté féminin, les sœurs Aita, Elisa et Selina Gasparin, de même que Lena Häcki et Irene Cadurisch, ont été retenues. Du côté masculin, ce sont le Genevois Jérémy Finello, ainsi que Benjamin Weger, Martin Jäger, Niklas Hartweg et Serafin Wiestner, qui ont été appelés. Swiss-Ski a aussi dévoilé qui disputera le relais mixte du 10 février: il s'agira de S. Gasparin, Häcki, Finello et Weger.