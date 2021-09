Climat : La Norvège va fermer sa dernière mine de charbon en 2023

Le pays va cesser l’exploitation après un siècle d’activité dans son archipel arctique.

«La raison d’être de la mine 7 est de fournir du charbon à la centrale électrique à Longyearbyen. Maintenant que l’accord de fourniture de charbon a été résilié, il n’y a plus de raison d’exploiter la mine», a déclaré le directeur de Store Norske, Jan Morten Ertsaas, dans un communiqué. «Nous avons produit du charbon au Svalbard pendant plus de 100 ans et c’est donc un peu particulier de mettre aujourd’hui un point final à l’épopée du charbon», a-t-il ajouté.