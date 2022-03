Energie – La Norvège veut réduire la dépendance européenne au gaz russe

Énergie : La Norvège veut réduire la dépendance européenne au gaz russe

Le royaume scandinave, qui couvre près du quart des besoins de l’Union européenne et du Royaume-Uni, va prolonger le niveau de production actuel et privilégier le gaz au pétrole.

La Norvège, deuxième fournisseur de gaz naturel à l’Europe, a annoncé, mercredi, des mesures pour maintenir sa production de gaz à son niveau maximal et aider les Européens à réduire leur dépendance à la Russie. Le ministère norvégien du Pétrole et de l’Énergie a accepté que les licences de production sur trois gisements en mer – Oseberg, Troll et Heidrun – soient modifiées pour privilégier la production de gaz sur celle de pétrole.

La Norvège couvre entre 20 et 25% des besoins de gaz de l’Union européenne et du Royaume-Uni, la Russie entre 45 et 50 pour cent. En réaction à l’invasion de l’Ukraine, lancée le 24 février par le président Vladimir Poutine, l’UE cherche à réduire de deux tiers ses importations de gaz russe. Les exportations norvégiennes de gaz sont toutefois «gênées» par des capacités de production qui tournent déjà à plein régime et par le système de distribution via gazoducs.