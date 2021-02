Drogue : La Norvège veut dépénaliser l’usage de stupéfiants

«Punir ne fonctionne pas». Le gouvernement norvégien souhaiterait dépénaliser la possession et la consommation de stupéfiants, seulement en cas de petites quantités.

Selon le projet du gouvernement de centre droit, la possession et la consommation de moindres quantités de stupéfiants ne donneraient plus lieu à une sanction pénale mais à une obligation de consulter des services sociaux pour une assistance, une information et un suivi sanitaires. «Ça reste interdit mais ce n’est plus punissable», a précisé le ministre de la Santé, Bent Høie.