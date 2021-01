Coronavirus : La Norvège veut des tests à ses frontières

Alors que le Portugal s’apprête à plonger dans un nouveau confinement, la Norvège envisage d’imposer un test à toute personne entrant sur son territoire.

Règles sanitaires strictes

La Norvège compte déjà parmi les pays d’Europe disposant, selon elle, des règles sanitaires les plus strictes pour l’entrée sur son sol. Les arrivants doivent produire un test négatif au cours des 72 dernières heures et s’enregistrer auprès des autorités locales et la plupart d’entre eux doivent observer une quarantaine de sept jours.