Revendication de la Grève des femmes : La notion de consentement doit être inscrite dans le code pénal

Les collectifs romands de la Grève féministe et des femmes exigent que l’absence de consentement soit intégrée à la définition juridique du viol et d’autres violences sexuelles.

La Grève féministe et des femmes exige l’inscription de la notion de consentement dans la révision du code pénal. (Photo d’archive)

La Suisse doit intégrer la notion de consentement dans sa révision du code pénal. Les collectifs romands de la Grève féministe et des femmes* (ndlr: l’astérisque à pour but de rendre visible la diversité des identités de genre) l’exigent, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes le 25 novembre.

L’association avance aussi que cela ne respecte pas la Convention d’Istanbul, entrée en vigueur en 2018 en Suisse. Le texte prévoit entre autres que l’absence de consentement soit au centre de la définition juridique du viol et d’autres violences sexuelles.

Prévention et éducation

Outre le fait que cette disposition soit inscrite dans la révision du code pénal, la Grève féministe et des femmes* demande aussi des fonds pour mettre en place des politiques de prévention et d’éducation sur les violences sexistes et sexuelles. Elle souhaite aussi un renforcement des structures associatives actives dans la lutte contre ces violences.