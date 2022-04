États-Unis : La nounou met un garçon de 4 ans dans le sèche-linge

Une baby-sitter de 35 ans a été arrêtée le week-end dernier et mise en examen pour maltraitance sur enfant.

Un petit garçon de 4 ans a été hospitalisé en février dernier à Leesburg (Floride), souffrant d’hématomes autour des yeux, des oreilles, sur les épaules et dans le dos. Interrogé par les enquêteurs à son domicile, l’enfant a livré un témoignage ahurissant: «Mademoiselle Amber m’a mis dans le sèche-linge avec des serviettes», a-t-il raconté. Le garçonnet a ajouté que sa nounou avait fermé la porte et qu’il avait «tourné et tourné» deux fois, selon WFTV 9.