Genève : La nouvelle aile de l’aéroport sous le feu des critiques

Des voyageurs dénoncent des problèmes de flux et d’accessibilité. Cointrin assure qu’il travaille à améliorer la situation.

Mise en service en décembre dernier et dévolue aux destinations hors Espace Schengen (vols long-courriers mais aussi vers Londres), la nouvelle Est de Genève Aéroport essuie de nombreuses critiques de la part des voyageurs. Le flux de passagers cristallise les reproches: grande distance à parcourir, accès long et fastidieux aux avions, dans des bus bondés. Des problèmes techniques sont également ciblés. Les témoignages recueillis par la «Tribune de Genève» fustigent des tapis roulants souvent à l’arrêt, idem pour les contrôles automatiques de passeports, et le manque de portiques ouverts aux contrôles douaniers.