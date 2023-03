La nouvelle bande-annonce de la petite sirène fait rêver

«La Petite Sirène» : La nouvelle bande-annonce va vous faire rêver

En plus des scènes aquatiques féeriques, de nouveaux personnages font leur apparition dans cette deuxième bande-annonce: le prince Éric est incarné par Jonah Hauer-King, le roi Triton, père d’Ariel, est joué par Javier Bardem, tandis que la terrible sorcière de la mer, Ursula, est interprétée par Melissa McCarthy. Les fidèles amis de la petite sirène, Sébastien le crabe et le poisson Polochon sont également présents. Notons que pour ce remake du dessin animé sorti en 1989, des protagonistes supplémentaires ont été créés. On y verra ainsi la reine Selina (Noma Dumezweni), Pearla (Lorena Andrea), Indira (Simone Ashley) et Karina (Kasja Mohammar).