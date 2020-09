Une vue extérieure et aérienne de la nouvelle BCF Arena, à la façade recouverte des écailles du dragon de Fribourg-Gottéron.

Les concepteurs ont fait en sorte de pouvoir conserver une ambiance «chaudron», grâce à des gradins à la vue plongeante et à l’inclinaison unique, ainsi qu’une charpente en nid d’oiseau et des escaliers hélicoïdaux qui permettent permettant un accès optimal aux quelque 9000 places, 23 loges, 6 restaurants et 12 buvettes.