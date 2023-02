BMW M3 CS: La nouvelle berline BMW est aussi musclée que Popeye

Après la M4 CSL, BMW lance la M3 CS quatre portes. Non seulement, elle est plus légère et plus puissante, mais son prix est également nettement plus élevé.

Après la M4 CSL, aussi puissante qu'exclusive, BMW transpose ce concept à la berline. La M3 CS reprend le moteur de la M4 CSL, c'est-à-dire une version de 405 kW/550 ch du six cylindres en ligne turbo essence de 3,0 litres, mais l'associe non pas à la propulsion arrière, mais à la transmission intégrale. Contrairement à la CSL, le nombre d’exemplaires de la M3 CS n'est pas limité, mais une certaine exclusivité est tout de même assurée - son prix, qui démarre à 188'200 francs, y étant pour quelque chose. La CS est donc 62'400 francs plus chère que la M3 Competition xDrive qui, avec 375 kW/510 ch, offre également une puissance sans limite.

Une bonne dose de technique de course

Les valeurs d'accélération des deux modèles ne sont pas très éloignées: la M3 Competition à quatre roues motrices passe de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, soit un dixième de plus de que la nouvelle CS. Le boost de 40 ch au niveau de la puissance a non seulement été obtenu en augmentant la pression de suralimentation de 1,7 à 2,1 bars, mais aussi grâce à une technique sophistiquée dérivée de la course automobile. Son carter bénéficie d’un type de construction «closed-deck» sans chemise; des fûts de cylindres au poids optimisé avec un revêtement en fer appliqué selon le procédé de projection à l'arc réduisent les pertes de puissance par frottement ou un vilebrequin forgé de construction légère. L'alimentation en huile et le système de refroidissement sont également conçus pour une utilisation sur circuit.

Dès 2750 tr/min, le moteur biturbo développe son couple maximal de 650 Nm et le maintient jusqu'à 5950 tours – en un clin d'œil, la puissance maximale est atteinte à 6250 tr/min, avant d’atteindre le régime maximum de 7200 tr/min. La puissance est transmise aux quatre roues par une boîte Steptronic à huit rapports avec des palettes en fibre de carbone, le flux de puissance pouvant être réglé via le menu «M Setup», sur une transmission intégrale à l'arrière (4WD Sport) ou une transmission arrière pure (2WD) sans contrôle de stabilité. Il est clair que ce mode est surtout destiné au circuit.

Modifications coûteuses

Le châssis a également été adapté à l'utilisation sur piste, tout comme le contrôle de stabilité. La cinématique des essieux, les valeurs de carrossage des roues, les amortisseurs et la direction ont été réglés spécifiquement pour le modèle. Le système de freinage composé avec des étriers de frein peints en rouge ou en noir est de série, des freins en carbone-céramique avec des étriers peints en or mat ou en rouge sont disponibles en option. Les jantes forgées légères (19 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière) sont équipées de série de pneus Track spécialement conçus pour ce modèle spécial.

L’extérieur a également subi de nombreuses modifications. Semblable à Popeye gonflé aux épinards, les muscles de la M3 CS menacent de faire exploser la tôle, encore que «tôle» ne soit pas tout à fait correct: le capot, le spoiler avant, les prises d'air, les coques des rétroviseurs extérieurs, le diffuseur arrière et le spoiler arrière sont en plastique renforcé de fibre de carbone (PRFC). Le toit et les sièges sont en fibre de carbone, ce qui, avec le système d'échappement avec silencieux en titane, réduit encore le poids - au total, la M3 CS est tout de même plus légère d'environ 20 kilos que la Competition.