Etats-Unis: La dernière blague d’Elon Musk: un parfum «Cheveux brûlés»

États-Unis : La dernière blague d’Elon Musk: un parfum «Cheveux brûlés»

L’homme le plus riche du monde demande à ses abonnés de bien vouloir acheter sa fragrance baptisée «Burnt hair» pour qu’il puisse acquérir Twitter.

Elon Musk n’en est plus à une facétie près sur le réseau social.

Le patron de Tesla avait fait une offre d’acquisition acceptée par Twitter fin avril, avant de chercher à s’en extraire unilatéralement début juillet. La plateforme a porté plainte et Elon Musk a finalement assuré la semaine dernière que la transaction allait vraiment avoir lieu.

Son profil affiche désormais la mention «vendeur de parfum» à ses quelque 108 millions d’abonnés, et un lien renvoie les utilisateurs sur la page de vente du produit, sur le site d’une de ses start-ups, The Boring Company. «L’essence du désir répugnant», peut-on y lire au-dessus de la photo d’une fiole rouge de Burnt Hair, à vendre pour 100 dollars.

Le milliardaire, aussi patron de SpaceX et Neuralink, est un habitué des blagues rendues virales par ses nombreux fans. Il a déjà commercialisé dans le passé des produits saugrenus en référence à ses différentes frasques et traits d’humour. «Avec un nom comme le mien, il était inévitable que je me retrouve dans le secteur des fragrances. Pourquoi je ne l’ai pas fait avant?!» s’est-il encore exclamé sur sa plateforme favorite.