Puissante Bavaroise : La nouvelle BMW M2: plus rapide, plus puissante et plus grande

On ne cesse de lire, ces derniers temps, qu’elle est la dernière du genre, la dernière avec un gros V8, la dernière avec un moteur thermique, la dernière qui procure un plaisir de conduire sans fin. C’était déjà le cas de la BMW M2 lorsqu’elle a été retirée du marché, l’année dernière. Mais voilà qu’elle revient de plus belle sous la forme d’une nouvelle édition, équipée d’un six cylindres en ligne, d’une boîte manuelle et d’une propulsion arrière. Comme il se doit!

La voiture de tous les superlatifs

La deuxième génération de la M2 surpasse nettement sa grande sœur de 2015 en termes de puissance et de performance: son moteur à essence de 3.0 litres développe 338 kW/460 ch, contre une puissance de 272 kW/370 ch pour la première génération, qui avait été amenée à 301 kW/410 ch lors du remodelage de 2018. Le nouveau six cylindres en ligne S58 développe par ailleurs un couple de 550 Nm entre 2650 et 5870 tr/min, ce qui permet de s’en donner à cœur joie. Levier de vitesse en main, l’excessive Bavaroise passe de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, voire 0,2 seconde avec la boîte automatique adaptative (en option). La vitesse est bridée à 250 km/h et peut être portée à 285 km/h en option. La version automatique, légèrement moins gourmande, affiche une consommation WLTP de 9,6 l/100 km – mais le client typique n’en a que faire.

Comme c’est généralement le cas aujourd’hui, la nouvelle génération de modèles de la M2 a, elle aussi, grandi par rapport à l’ancienne. Avec une longueur de 4,58 mètres, elle conserve sa place dans le segment des voitures compactes puissantes. L’empattement est également plus long, ce qui devrait avoir un effet positif sur la stabilité, surtout à grande vitesse. Avec son poids à vide de 1,7 tonne, le fameux six cylindres en ligne s’en sort sans problème.

À l’arrière, les passages de roues sont larges et les quatre sorties d’échappement sont placées bien en vue. BMW La nouvelle M2 passe de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, voire en 0,2 seconde avec la boîte automatique adaptative (en option). BMW Le cockpit est dominé par le double écran légèrement incurvé. BMW

Comme il est typique chez M GmbH, le châssis n'a pas été conçu pour procurer un confort élevé, mais pour une conduite aussi rapide que possible dans les virages - un premier essai montrera combien de confort il reste. Les jantes 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière sont standard, tout comme le blocage de différentiel sur l'essieu arrière avec un effet de blocage à 100%. Un système de freinage composite et un contrôle actif des amortisseurs font également partie de l'équipement de série.