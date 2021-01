annemasse (Haute-Savoie/F) : La nouvelle cheffe de la police veut faire régner l’ordre

La nouvelle commissaire de police, Amandine Eustachy, est en poste depuis le 4 janvier. La circonscription de police d’Annemasse attendait un nouveau patron depuis mai 2020.

Depuis le départ du commissaire Agniel en mai dernier, la circonscription de police d’Annemasse, en Haute-Savoie (F), attendait un nouveau patron. C’est désormais chose faite. Amandine Eustachy est en poste depuis le 4 janvier, a annoncé mardi «Le Dauphiné libéré». Celle qui a fait ses armes en région parisienne compte bien se servir de son expérience pour lutter contre la délinquance à Annemasse. La ville, à la frontière genevoise, est la base arrière d’une délinquance de multiples nationalités, qui utilise la commune comme base arrière pour commettre des délits en Suisse ou en Haute-Savoie. Le défi de la nouvelle commissaire de 36 ans est donc de taille, mais cela ne lui fait pas pour autant peur. «On peut être et on doit être dans le répressif, mais le but c’est aussi d’aller plus loin que le préventif. Il faut être dans l’accompagnement. C’est ça qui me plaît dans le poste de commissaire. C’est pouvoir être au plus près du terrain pour changer les choses. J’ai envie de servir mes concitoyens», a -t-elle confié au journal haut-savoyard.