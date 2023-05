Essai routier: La nouvelle Classe E allie tradition et modernité

Aucune berline classique ne symbolise mieux la classe affaire automobile que la Classe E de Mercedes et ce, depuis 75 ans. La série est un bestseller vendu à plusieurs millions d’exemplaires, au design conservateur, une référence dans le segment en matière de sécurité, de technologie et de confort. Le lancement de la onzième génération du modèle phare des Souabes est prévu pour l’automne; la lettre «E» n’est toujours pas l’abréviation d’électrique, même si le véhicule est tout de même électrifié. En effet, la vaste gamme de moteurs comprend exclusivement des hybrides modérés ou rechargeables, la propulsion 100% électrique restant réservée à sa jumelle, l’EQE.

Les hybrides rechargeables atteignent néanmoins des autonomies de plus de 100 kilomètres. Dans un premier temps, elles ne seront disponibles qu'en combinaison avec un moteur essence quatre cylindres de deux litres, avec une gamme de puissance allant de 230 kW/313 ch à 280 kW/380 ch. Début 2024, Mercedes proposera également la Classe E en version hybride rechargeable diesel. Les hybrides modérés, essence et diesel, développent de 150 kW/204 ch à 197 kW/268 ch. À l'exception du modèle d'entrée de gamme, toutes les versions sont disponibles avec une transmission intégrale, une boîte automatique à neuf rapports étant toujours de série. Mais la Classe E n'en restera pas à quatre cylindres, elle est trop internationale pour cela. L'année prochaine, Mercedes proposera deux six cylindres de trois litres, un essence et un diesel.

Mise à jour numérique

La nouvelle génération, appelée W 214 en interne, reste une berline d’affaires traditionelle à l’extérieur, de construction évolutive et reconnaissable entre toutes comme une Mercedes. Dans l’habitacle, en revanche, on a droit à une petite révolution. Le cockpit respire non seulement le luxe et l’élégance, mais fait également partie de ce qui se fait de plus moderne en matière de connectivité et de numérisation. L’élément central reste le grand écran tactile au centre de la planche de bord, avec son affichage brillant et un accès extrêmement rapide au différents points du menu. L’autre nouveauté est l’écran du côté passager.

La onzième génération du modèle arrivera chez les concessionnaires à l’automne. MERCEDES-BENZ Toutes les variantes de motorisation sont électrifiées, soit en tant qu’hybrides modérées ou en tant qu’hybrides rechargeables. MERCEDES-BENZ L’élément central reste le grand écran tactile au centre. La nouveauté est l’écran du côté passager. MERCEDES-BENZ

Le potentiel de la troisième génération du système d’infodivertissement MBUX est tout simplement incroyable. Il offre notamment la possibilité de modifier l’éclairage d’ambiance en accord avec la musique ou d’afficher son pouls sur l’écran via son Apple Watch. Si le système détecte des irrégularités, il propose un programme de revitalisation avec massage, musique et parfums. Grâce à l’application Zoom, il est même possible de participer à des vidéoconférences en cours de route. Après tout, l’actuelle Classe E offre déjà une conduite semi-autonome sur autoroute.