Football: La nouvelle coéquipière de Granit Xhaka est…une chienne

Mikel Arteta a trouvé une nouvelle méthode pour motiver Granit Xhaka et ses coéquipiers.

Ces dernières semaines, Arsenal a vu Manchester City retrouver la première position du classement de la Premier League, alors que le titre semblait plus proche que jamais pour les coéquipiers de Granit Xhaka. Une situation qui a poussé Mikel Arteta, coach des Gunners, à agir. Pour remonter le moral de ses troupes, l’Espagnol a accueilli une invitée spéciale… une chienne nommée Win.

Selon les médias anglais The Times et Evening Standard, Mikel Arteta aurait découvert lors de ses recherches que caresser un chien pouvait être apaisant, améliorer l’humeur et réduire le stress. Des arguments qui ont suffi pour convaincre l’entraîneur d’intégrer un labrador au sein de l’équipe.