Genève - La nouvelle Comédie est enfin inaugurée

Sept cents places. Un vaste espace pour créer les décors. Un bar. Un restaurant. Et une programmation très riche. Voici ce qu’offre la nouvelle Comédie inaugurée samedi soir en présence du conseiller fédéral Alain Berset et que les Genevois attendent depuis… trente ans.

Lové dans le quartier des Eaux-Vives rive gauche, le bâtiment est ultra-moderne et se trouve à un jet de pierre de la nouvelle gare des Eaux-Vives. Il est codirigé par Denis Maillefer et Natacha Koutchoumov, qui promettent, au micro de la RTS, «un lieu de vie au-delà d’un théâtre, avec des expositions, des conférences et une programmation famille tout au long de la journée certains dimanches».