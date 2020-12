Fusion : La nouvelle commune de Neuchâtel a son visuel

La commune de Neuchâtel, qui comprendra celle de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, verra le jour au 1er janvier.

Fête en ligne

La nouvelle commune revoit aussi le nom et la forme de son journal officiel. L’hebdomadaire «Vivre la Ville» va connaître «une mutation spectaculaire» en prenant le nom de «N+». Il sera envoyé chaque semaine à 30’000 ménages, contre 24’5000 actuellement. Le journal donnera une large place à la vie locale, aux quartiers et aux initiatives citoyennes.

L’événement sera diffusé sur Canal Alpha et le site de la Ville et se déroulera à la Case à Chocs où des DJ’s de la région et les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois se produiront. La soirée, animée par l’humoriste neuchâtelois Christian Mukuna, sera aussi rythmée par des vidéos décalées et un concours.