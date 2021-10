CHEVROLET CORVETTE C8 STINGRAY – La nouvelle Corvette procure plus de plaisir que jamais

Près de deux ans après son lancement aux États-Unis, la huitième génération de la Corvette débarque enfin officiellement sur le marché européen. Chez nous, les prix de l’édition de lancement de cette classique sportive démarrent à partir de 113’690 francs pour la version coupé et 120’760 francs pour la version cabriolet.

La nouvelle Corvette porte également le badge Stingray («raie», en français), mais c'est quasiment la seule chose à avoir été conservée sur la huitième génération. Pour la première fois, le nouveau V8 6,2 litres de 482 ch (354 kW) ne se trouve plus sous un long capot, mais derrière les sièges, ce qui impacte fortement le design de la voiture de sport: son capot raccourci, plongeant du pare-brise en direction de la calandre plate, est marqué par quatre coutures de carrosserie. À l'arrière, elle est équipée de deux grosses sorties d’échappement de chaque côté, surmontées de grandes sorties d’air. Si les vitres latérales sont plutôt petites, la lunette arrière est carrément minuscule. Un rétroviseur avec caméra intégrée permet d’avoir une meilleure visibilité à l'arrière.

Plus de plaisir que jamais

On achète aussi une Corvette pour son design sans entraves, mais sans doute avant tout pour le plaisir de conduite qu’elle procure. À l’arrière du conducteur s’affère le V8 à la cylindrée presque archaïque, dont le couple de 613 Nm est transmis à l'essieu arrière par une boîte double embrayage à huit rapports. On veut bien croire à la vitesse de pointe de 296 km/h et au passage de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, même sans avoir eu la possibilité de vérifier. On doute, en revanche de la consommation moyenne de 12,1 litres, car quiconque conduit une Corvette sait que le pompiste en fait ses choux gras et qu’il vaut mieux ne pas être regardant sur les émissions de CO₂. Malgré le poids relativement faible de la carrosserie en polyester et fibres de verre (1530 kg), il est plus probable que la consommation générale dépasse les 14 litres.

Mais la nouvelle Corvette procure toujours autant de plaisir et même plus que jamais. Le châssis Performance, dont sont équipés les modèles de série européens, n'est pas toujours à la hauteur du puissant couple, car le véhicule a tendance à faire des embardées, surtout sur route mouillée, mais cela est rapidement rattrapé par l'ESP. La direction, en revanche, est très précise, ce qui fait que la voiture réagit nerveusement. Les freins Brembo sont convaincants, mais pourraient avoir encore un peu plus de répondant. Le véhicule dispose par ailleurs d’un différentiel électronique à glissement limité de série.

La nouvelle Corvette porte également le badge «Stingray», mais c’est à peu près tout ce qui a été conservé sur la huitième génération. Corvette On a été agréablement surpris de l’habitacle qui, certes, est exigu, mais nettement plus haut de gamme qu’auparavant. Corvette Le toit rigide de la version cabriolet est rétractable et démontable sur la version coupé. Corvette

Malgré tout, l’Américaine est fort convaincante, surtout par rapport à son prédécesseur et surtout par temps sec. Le petit bloc développe toujours plus de puissance et de couple qu’il ne faut et même à bas régime, le double embrayage laisse peu de place à la critique. Parmi les bonnes surprises, on citera l’habitacle qui est, certes, exigu, mais nettement plus haut de gamme que ceux auxquels les modèles américains nous avait habitués ces dernières années. Le tableau de bord est, bien évidemment, numérique et un écran 12 pouces abrite le système d’infodivertissement. Le volant à double méplat est simplement une question de goût.