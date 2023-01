Révolution: La nouvelle Corvette provoque un choc électrique sur les fans

Chez Corvette, une révolution en entraîne une autre. Tout a commencé par le passage d’une traditionnelle propulsion à moteur avant à un moteur central sur ce qui est actuellement la huitième génération de la légendaire voiture de sport. Rien que cela a suffi à provoquer l'effroi des fans les plus endurcis. Et maintenant, voici que Chevrolet lance la C8 avec un moteur hybride! Et ce n'est pas tout: le nouveau modèle, baptisé E-Ray, est doté d'une transmission intégrale. Pour certains, c’est un véritable sacrilège.

Mais la voiture de sport américaine doit, elle aussi, s'adapter à l’ère du temps. «La réaction enthousiaste qu’a suscité le concept Corvette en 1953 a marqué le début de sept décennies de passion, de performance et d'ingéniosité américaine», déclare pathétiquement Mark Reuss, président de GM. «L'E-Ray, en tant que première Corvette électrifiée à quatre roues motrices, va maintenant plus loin et élargit la promesse de ce dont une Corvette est capable».

Plus rapide que jamais

L'examen des caractéristiques techniques devrait en revanche rassurer de nombreux fans - ou accélérer leur rythme cardiaque pour de toutes autres raisons. En effet, la combinaison d'un V8 de 6,2 litres d’une puissance de 369 kW/502 ch avec boîte automatique à huit rapports et d'un moteur électrique de 120 kW/163 ch sur l'essieu avant promet une expérience de conduite que la Corvette n'avait jamais offerte jusqu'à présent. La puissance système de la transmission intégrale eAWD est de 488 kW/664 ch, et grâce au moteur électrique, le sprint de 0 à 100 km/h devrait se faire en 2,5 secondes environ, ce qui surpasse tous les modèles précédents.

Mais le constructeur américain ne s'arrête pas là. Le nouveau modèle haut de gamme, qui porte actuellement le nom de code Zora, sera suivi d'une variante hybride équipée d’un moteur essence biturbo de 5,5 litres qui, selon les médias spécialisés américains, devrait développer plus de 1000 ch et générer un couple de plus de 1350 Nm. Il ne fait aucun doute que ces modèles électrifiés ne sont que les prémices d'une Corvette 100% électrique, même si le constructeur ne dévoile pas de calendrier à ce sujet.

Grâce à une puissance système de 488 kW/664 ch, la Corvette hybride devrait abattre le sprint de 0 à 100 km/h en un peu plus de 2,5 secondes. Corvette Fibre de carbone, cuir et grands écrans d’affichage caractérisent l’habitacle de l’E-Ray. Corvette On ignore, pour l’heure, quand et à quel prix la première Corvette électrifiée sera disponible chez nous. Corvette

Bien qu’il n’ait pas encore été possible de la tester, on peut s’attendre à ce que l’E-Ray soit encore plus facile à contrôler que la C8 à propulsion arrière, grâce à la traction intégrale. C’est du moins ce que confirme le développeur en chef Tadge Juechter: «Une Corvette doit offrir une expérience de conduite palpitante sur routes de campagne comme sur circuits, et c'est exactement ce que propose l'E-Ray», s'enthousiasme l'ingénieur. «L'électrification améliore la sensation de contrôle en toutes situations et confère à la voiture de sport un niveau de sérénité inattendu».