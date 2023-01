Los Angeles : La nouvelle coupe de Shawn Mendes ne convainc pas

Le chanteur a dit adieu a ses cheveux ondulés et s’est rasé la tête, ce qui ne plaît guère à ses fans.

Fin décembre 2022, alors qu’il se baignait dans une rivière glacée , Shawn Mendes avait encore les cheveux ondulés. En 2023, le chanteur canadien de 24 ans a décidé de tout raser, comme on a pu le découvrir sur Twitter le 8 janvier sur des photos prises la veille à Los Angeles.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle coupe n’a pas plu aux fans de celui qui a annulé sa tournée pour privilégier sa santé mentale. «J’espère qu’il a une bonne raison d’avoir fait ça», «Chris Evans n’est plus un coeur à prendre, Shawn Mendes a coupé ses cheveux: 2023 ne nous laisse rien», «Une des plus grandes tragédies de 2023 est le fait que Shawn Mendes ait coupé ses beaux cheveux», ont commenté certains sur les réseaux sociaux.