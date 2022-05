Le Day (VD) : La nouvelle gare sera opérationnelle dès lundi

Différentes interruptions du trafic ferroviaire sont planifiées samedi et dimanche, pour la mise en service de nouvelles installations.

D’importants travaux de modernisation des installations ferroviaires ont été exécutés entre Vallorbe, La Sarraz et Le Pont, sur près de 35 kilomètres. De plus, trois nouveaux bâtiments de service abritant les installations d’enclenchement ont été construits au Day, à Croy-Romainmôtier et à La Sarraz.

Ce weekend, le trafic ferroviaire sera interrompu, pour la mise en service de toutes ces installations. Ainsi, les trains de la ligne S2 du RER Vaud sont supprimés, et remplacés par des bus, entre Vallorbe et Vevey, de même que les trains Regio entre Vallorbe et Le Brassus. Des travaux sur quatre passages à niveau de la région (Le Day, Grange-Neuve, Grands-Bois et les Epoisats) seront aussi nécessaires. Au vu des durées d’attente pour leur franchissement, il est recommandé d’éviter ces itinéraires. La nouvelle halte du Day verra les premiers trains s’y arrêter lundi.