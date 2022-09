Nouvelle loi sur la protection des données en vigueur dès 2023

«Le nouveau droit garantit la compatibilité avec le droit européen et permet à la Suisse de ratifier la version révisée de la Convention 108 du Conseil de l’Europe sur la protection des données», rappelle le Conseil fédéral. La modernisation de la LPD est importante pour que l’UE continue «de reconnaître la Suisse comme un État tiers ayant un niveau de protection des données adéquat (ndlr: ce qu’elle fait depuis 2000) et que l’échange de données transfrontière reste possible sans exigences supplémentaires», poursuit-il. Tant d’éléments cruciaux pour la place économique et la compétitivité de la Suisse.