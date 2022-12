La nouvelle loi sur la police a été promulguée à Genève

Genève : La nouvelle loi sur la police a été promulguée

Le Conseil d’Etat a promulgué jeudi la nouvelle loi sur la police, votée par le Grand Conseil en novembre, au grand déplaisir de Mauro Poggia, le chef du Département de la sécurité. Celui-ci n’a néanmoins pas mis à exécution sa menace de la suspendre durant six mois. Ainsi que le rapportent la «Tribune de Genève» et «Léman Bleu», les réformes seront mises en œuvre progressivement d’ici le 1er juin. Les forces de l’ordre seront alors organisées en deux services, contre six à ce jour: la gendarmerie, qui renaît de ses cendres, et la police judiciaire. Par ailleurs, la formation, jusqu’alors dispensée à Savatan (VD), sera rapatriée à Genève.