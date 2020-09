Confédération : La nouvelle loi sur le CO2 passe en conférence de conciliation

Parmi les divergences qui freinent encore la nouvelle loi sur le CO2 figure le montant de la redevance perçue sur les vols privés pour compenser leurs émissions en gaz à effet de serre.

Le Conseil national veut imposer à l’aviation d’affaires une taxe entre 500 et 5000 francs, selon la taille de l’avion, le poids et la distance parcourue. Le Conseil des Etats, qui privilégiait jusqu’ici un montant unique de 500 francs, a coupé la poire en deux. Tacitement, il a décidé de fixer la taxe entre 500 et 3000 francs.