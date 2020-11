Beaucoup de noir, blanc et gris. La maison de Connor McDavid a un air futuriste.

Connor McDavid est le meilleur joueur de hockey sur glace de la planète à l’heure actuelle. Le prodige des Edmonton Oilers est aussi un homme riche avec son contrat de huit ans d’une valeur de 100 millions de dollars US.

La propriété a été décorée par sa petite copine Lauren Kyle, une designer d’intérieur. Et force est de constater que cette jeune femme n’a pas manqué de créativité!

Le couple, en tout cas, ne semble manquer de rien entre ses quatre murs où le noir, le gris et le banc sont les teintes prédominantes, donnant à l’endroit des airs de base spatiale sortie tout droit d’un épisode de « Star Wars » : terrain de basketball, salle de billard, cave à vins spectaculaire et cuisine luxueuse, pour ne citer que quelques pièces de la maison de Connor McDavid, capitaine des Oilers et ég é rie de la NHL.